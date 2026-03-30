Un informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal encendió una señal positiva para Río Negro: los robos bajaron un 21,6%, los hurtos cayeron un 23,1% y los homicidios dolosos tuvieron una reducción del 31,8% durante 2025. Los números muestran una mejora importante en los delitos que más impactan en la vida cotidiana y en la percepción de inseguridad.

En el caso de los homicidios, la provincia cerró el período con 24 víctimas fatales, una cifra considerablemente menor a la de años anteriores. También se registró una leve baja en las muertes viales, que descendieron un 3,6%.

Pero no todo son buenas noticias. El informe advierte que crecieron las lesiones dolosas, con un aumento del 5,3%, un dato que refleja que persisten situaciones de violencia interpersonal y conflictos entre personas.

Además, el estudio alertó por el avance de delitos cometidos en entornos digitales, una modalidad que crece en todo el país y que ya empieza a mostrar impacto en la provincia. De acuerdo con los datos parciales de 2026, Río Negro también se mantiene por debajo de la media nacional en delitos clave.

En homicidios dolosos, la provincia registra una tasa de 3,3%, frente al 3,7% nacional. En robos, presenta 725 casos, mientras que el promedio nacional es de 789. Estos números posicionan a Río Negro en una situación relativamente favorable en comparación con otras provincias.

Sin embargo, el panorama también deja en evidencia nuevos desafíos: la violencia interpersonal, la salud mental y el crecimiento de las estafas y delitos digitales aparecen como los temas que más preocupan de cara a los próximos años.