Un choque entre una camioneta y una moto generó un gran operativo este viernes por la tarde en la Ruta 7, a la altura de la primera rotonda de Centenario. La colisión dejó como saldo a dos personas heridas, entre ellas un adolescente que sufrió una lesión de consideración en una de sus piernas.

El impacto ocurrió cerca de las 19, en un horario de mucho movimiento vehicular. En la moto viajaban un hombre y su hijo de 14 años, quienes circulaban en dirección a calle Paraguay. Tras el choque, ambos fueron asistidos en el lugar por personal de salud.

Foto: Centenario Digital

El menor fue quien se llevó la peor parte. Presentaba una fractura de fémur y, luego de una primera atención, fue trasladado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén para ser intervenido quirúrgicamente.

El adolescente fue derivado por la gravedad de la lesión

El conductor de la moto, padre del joven, también resultó con una lesión en una pierna, aunque sin mayor gravedad. Según se informó, ambos llevaban casco al momento del impacto. En paralelo, el conductor de la camioneta —un efectivo policial— no sufrió heridas de consideración. Los controles realizados en el lugar indicaron que ninguno de los involucrados había consumido alcohol.

Foto: Centenario Digital

El operativo de asistencia y la remoción de los vehículos obligaron a reorganizar la circulación en uno de los accesos más utilizados de Centenario. Durante ese lapso, el tránsito fue desviado por calles alternativas, lo que generó demoras. Recién pasadas las 19:30 la circulación comenzó a normalizarse, una vez que los rodados fueron retirados y se liberó la calzada.

Mientras tanto, se espera avanzar con las pericias para determinar cómo se produjo el choque en este punto clave de la Ruta 7, donde la circulación es constante y suele intensificarse en horas pico.