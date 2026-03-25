Un perro del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza se convirtió en protagonista de un operativo de búsqueda al lograr encontrar a un hombre con pedido de paradero en la ciudad de San Martín.

El can, llamado “Fito”, siguió un rastro durante aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a una zona descampada, donde marcó la presencia de una persona en el interior de una acequia. El procedimiento se había iniciado tras la denuncia de una familia del barrio Amel, que alertó que el hombre -con problemas de salud mental- había salido de su casa con un cuchillo, lo que generó preocupación y activó un operativo de búsqueda.

Gracias al trabajo de “Fito”, los efectivos lograron ubicar al hombre, quien se encontraba en buen estado de salud. Luego fue asistido en el lugar y trasladado para su atención al Hospital Perrupato, donde quedó bajo seguimiento del área de salud mental.

La intervención quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

No es la primera vez que “Fito” participa con éxito en un procedimiento: anteriormente, su labor fue clave para esclarecer un robo en Junín, donde se logró recuperar distintos elementos sustraídos.

El caso volvió a destacar la importancia del trabajo de los perros entrenados en tareas de rastreo y búsqueda dentro de las fuerzas de seguridad.