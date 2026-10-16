Baleado en la cabeza mientras conducía una camioneta en Centenario: imputaron a un sospechoso por tentativa de homicidio

Un hombre fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, acusado de disparar al menos tres veces contra una camioneta en movimiento y herir de gravedad a otro hombre en la cabeza, en un violento episodio ocurrido el lunes 12 de octubre por la mañana en Centenario.

La víctima permanece internada en terapia intensiva, en estado grave y con pronóstico reservado, luego de ser trasladada de urgencia al hospital de Neuquén capital. Según la investigación, uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de su cabeza, lo que le provocó la pérdida del conocimiento y del control del vehículo, que terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, formuló cargos contra el sospechoso, identificado por sus iniciales como H.E.A.C. El juez de garantías Luis Giorgetti habilitó la investigación por cuatro meses y dispuso que el imputado permanezca durante dos meses bajo prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera esté instalada y en funcionamiento.

Cómo fue el ataque a tiros en Centenario

El hecho ocurrió alrededor de las 8 del lunes 12 de octubre, sobre la calle Santa Teresa, cerca de la intersección con Cuba, en Centenario.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el episodio se produjo después de una discusión entre el imputado y la víctima. Cuando el hombre se retiraba del lugar en una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, H.E.A.C. lo habría seguido a pie y efectuado al menos tres disparos contra el vehículo.

Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la cabeza. A raíz de la lesión, perdió el conocimiento y el control de la camioneta, que terminó impactando contra el paredón de una vivienda.

El herido fue trasladado inicialmente al hospital Natalio Burd de Centenario y luego derivado en código rojo a un centro de salud de Neuquén capital. El informe médico consignó un traumatismo encéfalocraneano grave, con múltiples lesiones hemorrágicas intracraneales.

Las pruebas reunidas y el arma que todavía no aparece

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Inaudi mencionó registros de cámaras de seguridad que, según explicó, muestran la secuencia previa al ataque y los disparos contra la camioneta.

También indicó que, en el marco de los allanamientos realizados durante la investigación, se secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las que llevaba el presunto agresor en las filmaciones.

Sin embargo, el arma que habría sido utilizada en el ataque todavía no fue encontrada, de acuerdo con la información expuesta por el Ministerio Público Fiscal a Mejor Informado.

La investigación deberá avanzar sobre esos elementos para reconstruir lo ocurrido y reunir nuevas evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Estado de la causa judicial: cuatro meses para investigar

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor.

Inaudi sostuvo que la muerte de la víctima no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, en particular por la rápida intervención médica que recibió después del ataque.

El juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos y autorizó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Durante ese período, la Fiscalía deberá analizar nuevos registros de cámaras de seguridad, avanzar con la apertura de un teléfono secuestrado y seguir la evolución del estado de salud de la víctima.

Además, el magistrado dispuso que el imputado permanezca durante dos meses bajo detención domiciliaria, con monitoreo electrónico y custodia policial permanente hasta la instalación y puesta en funcionamiento de la tobillera electrónica.