La mañana de este feriado de 12 de octubre comenzó con un hecho de extrema violencia en Centenario, donde un hombre resultó con una herida de bala en su cabeza en el barrio Eluney. En otro episodio también registrado otro hombre sufrió un disparo en una de sus piernas. Ambos están hospitalizados.

El primer episodio y el de más gravedad ocurrió cerca de las 8 de la mañana en Cuba y Santa Teresa de Jesús donde se registraron disparos de arma de fuego según se supo.

Personal policial de la Comisaría 52 tomó conocimiento sobre un herido de arma en la vía pública y posterior siniestro de tránsito. La víctima es un hombre de 31 años que habría recibido un disparo en su cabeza.

Por el momento se busca determinar si tras el disparo que recibió termnó impactando contra un paredón, en el rodado en el que se trasladaba.

A partir del hecho, una ambulancia del Hospital Natalio Burd se dirigió de urgencia escoltada por un móvil policial hacia ese sector para que el personal de salud asistiera al herido y lo trasladara. Sin embargo luego fue trasladado al Hospital Castro Rendón debido a su crítico estado.

Allí los profesionales comprobaron que la bala ingresó por el parietal derecho y permanecía alojada en la cabeza.

Otro hecho violento de disparos

El segundo episodio violento fue en las calles El Salvador y Aladino Fuentes, donde también debieron intervenir los efectivos ya que otro hombre había sido baleado en una pierna. Este segundo herido permanece internado en el hospital local sin derivaciones ni mayor detalles sobre su estado de salud por el momento.

Intervino personal policial de Investigaciones de la Zona Periferia II y se aguarda el reporte de Criminalística para conocer si hay más elementos en la investigación. Se desconocen cuántos disparos se habían propagado.