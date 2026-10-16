Un vecino de Centenario comenzó a recibir notificaciones de compras que no había realizado con su tarjeta bancaria. Al advertir los movimientos desconocidos y comprobar que no había perdido ni prestado su tarjeta, sospechó que era víctima de una estafa y realizó la denuncia. La investigación derivó en un allanamiento y dos personas mayores de edad demoradas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Ciberestafas, dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén. A partir de la denuncia, los investigadores analizaron las operaciones y reunieron información para determinar cómo se habían concretado las compras.

Cómo realizaron las compras sin tener la tarjeta física

De acuerdo con la investigación, las operaciones se habrían realizado a través de plataformas de comercio electrónico mediante el uso de los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, sin necesidad de contar con el plástico físico.

Este mecanismo permite realizar determinadas compras por internet con la información de una tarjeta, aunque su titular conserve el plástico en su poder. Por eso, el hecho de no haber perdido la tarjeta no descarta la posibilidad de que sus datos hayan sido utilizados de manera fraudulenta.

A partir del análisis de los movimientos bancarios, el relevamiento de información y distintas diligencias judiciales, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron avanzar con la causa.

Un allanamiento y dos personas demoradas

Con la autorización judicial correspondiente, la Policía realizó un allanamiento en Centenario que terminó con la demora de dos personas mayores de edad.

Durante el procedimiento se secuestraron equipos informáticos, productos vinculados con las compras investigadas, medios de pago electrónicos y accesorios de conectividad a internet. Estos elementos quedaron incorporados a la investigación para su análisis.

Dos personas fueron demoradas y luego recuperaron la libertad tras consultas judiciales.

Luego de las consultas con las autoridades judiciales, ambas personas recuperaron la libertad, mientras la causa continúa en trámite para determinar las responsabilidades correspondientes.

Cómo evitar las estafas con tarjetas bancarias

Desde la Policía del Neuquén recomendaron controlar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias y activar las notificaciones de consumo para detectar operaciones desconocidas lo antes posible.

También es importante adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de que los datos de una tarjeta sean utilizados sin autorización.