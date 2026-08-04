El concejal Enzo D’Amico, integrante de la alianza Todos por Cervantes, fue víctima de un violento asalto en la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de uno de los accesos a Ingeniero Huergo. Según relató el propio edil, el hecho ocurrió alrededor de las 23.30 del viernes, cuando salía de una estación de servicio en Godoy y regresaba hacia Cervantes por la colectora. Al incorporarse a la ruta, observó a dos motocicletas que se le acercaron peligrosamente.

“Ya en el puente las motos se me pegaron, todo en cuestión de segundos. Veo cuatro tipos con cascos, el de la derecha me quiso golpear y el acompañante comenzó a dispararme a mí y a la moto. En ese momento sentí un ardor en el cuerpo y el otro le gritó ‘matalo si no para’. Me dijeron: ‘Dejala parada a la moto sino te matamos’, y la dejé”, relató D’Amico.

El concejal explicó que tras recibir el disparo intentó pedir ayuda en una estación de servicio, pero estaba cerrada. Finalmente, dos mujeres que presenciaron el ataque lo trasladaron en auto hasta el hospital de Huergo, donde fue asistido de urgencia.

“La bala me roza la pierna izquierda, ingresó por mis genitales y quedó alojado en la ingle. Dos chicas que vieron todo me llevaron al hospital. El proyectil es calibre 22 y quedó a milímetros de haber ingresado en los intestinos”, detalló en Radio Kaos de Roca.

D’Amico fue atendido por un urólogo y fue sometido a estudios médicos para evaluar la extracción del proyectil. El profesional médico indicó que la zona es complicada, por lo que se definirá en las próximas horas si se realiza la cirugía.

La Policía de Río Negro informó que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos interceptaron al concejal cuando circulaba en su Mondial 110 CC. Tras amenazarlo y dispararle, le robaron el vehículo y huyeron.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno, con intervención de la Brigada de Investigaciones y personal de Seguridad Vial, que trabajan para identificar a los responsables y recuperar la motocicleta sustraída.