El juicio contra un docente acusado de abusar sexualmente de su expareja entró en su etapa decisiva. Luego de tres intensas jornadas de debate y de escuchar a más de una decena de testigos, la Fiscalía pidió que el acusado sea declarado culpable al sostener que logró demostrar que los hechos ocurrieron en un contexto de manipulación, vulnerabilidad y una marcada asimetría de poder que impedía que la mujer pudiera prestar un consentimiento libre. Del otro lado, la defensa rechazó por completo esa versión y reclamó la absolución por falta de pruebas.

Durante los alegatos, la fiscal Yanina Estela Pasarelli afirmó que el caso debía analizarse más allá de una relación de pareja. "Todo abuso sexual implica ejercicio de poder e imposición. En una pareja, la violencia muchas veces aparece de manera más sutil, mediante la manipulación", sostuvo. Según la acusación, la relación se extendió entre mayo de 2023 y septiembre de 2024 y estuvo marcada por situaciones que colocaban a la denunciante en una posición de vulnerabilidad.

La representante del Ministerio Público aseguró que el imputado se negaba reiteradamente a utilizar preservativo pese a los pedidos de la mujer, lo que provocaba discusiones y separaciones temporarias por el temor de ella a un embarazo o a contraer enfermedades de transmisión sexual. Además, atribuyó al acusado dos episodios de presunto abuso sexual ocurridos cuando la denunciante, según la acusación, estaba dormida, intoxicada o imposibilitada de brindar un consentimiento válido debido al contexto de dependencia emocional y la diferencia de poder existente entre ambos.

La Fiscalía también remarcó que la investigación fue respaldada por pericias psicológicas y testimonios de profesionales y personas cercanas a la mujer. Recordó que, tras uno de los episodios denunciados, una amiga acudió a asistirla luego de recibir un pedido de ayuda y la acompañó hasta un hospital. Para la acusación, el relato de la denunciante fue persistente, coherente y compatible con indicadores de experiencias traumáticas, mientras que cuestionó el valor de la pericia presentada por la defensa al señalar que la especialista nunca entrevistó personalmente a la presunta víctima.

La defensa, respondió con una postura diametralmente opuesta. Sostuvo que la relación fue "libre, consentida, amorosa, privada y ocasional" y negó que existiera una situación de dependencia económica, laboral o emocional capaz de anular el consentimiento. Además, cuestionó las pericias oficiales, marcó contradicciones en distintas declaraciones de la denunciante y afirmó que la Fiscalía no logró probar ni la existencia de una relación de predominio ni el dolo exigido para una condena.

Con los alegatos concluidos, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Chironi, Guillermo González Sacco y Guillermo Bustamante dio por cerrado el debate oral. Ahora todas las miradas están puestas en el miércoles al mediodía, cuando los magistrados darán a conocer el veredicto que definirá si el docente es condenado o absuelto.