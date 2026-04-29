Mientras se espera la formulación de cargos contra Lucas Emanuel Lozada (38) y Marcos Alejandro Sambueza (21), detenidos como parte de la banda que actuó armada, desató una persecución feroz y dejó a dos policías heridas, se supo que dentro de la camioneta en la que escapaban llevaban el disco de grabación de las cámaras de seguridad de la fabrica de hielo y que en las cajas fuertes había dinero en efectivo de la recaudación del fin de semana.

Según se pudo reconstruir, el objetivo no era improvisado. Los delincuentes sabían exactamente qué buscar y cuándo hacerlo. Es que en las cajas había dinero destinado al pago de proveedores y empleados, que el propietario había decidido no depositar. Por lo que se tiene la certeza que no fue un robo al voleo y existió una planificación previa

La Brigada de Investigaciones trabajó durante toda la jornada de ayer en la búsqueda de pruebas. Además de recepcionar testimonios que cierre el círculo con respecto a la gente que manejaba el dato de la recaudación del fin de semana en el lugar, una propiedad alejada del centro de la ciudad, en la zona semi rural de Stefenelli.

Dentro de la Fiat Strada de los delincuentes encontraron el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la fabrica de hielo

Además de las cajas fuertes, que fueron recuperadas, en la Fiat Strada estaba en DVR en el que graban las cámaras de seguridad de la fábrica de hielo, por lo que en el breve tiempo en el que actuaron, sabían que debían llevárselo para evitar ser reconocidos.

La banda actuó con armas de fuego y, al ser detectada, emprendió una fuga desesperada a los tiros. La persecución se extendió por distintos sectores de la ciudad, con móviles policiales lanzados a toda velocidad y un operativo que fue escalando en tensión minuto a minuto.

Fue en ese escenario límite donde se produjo el choque que terminó marcando el desenlace. Dos mujeres policías resultaron heridas tras el impacto, en una maniobra crítica que permitió bloquear la huida y cerrar el cerco. Gracias a esa intervención, Lozada y Sambueza fueron detenidos y las cajas fuertes recuperadas, aunque el tercer sospechoso logró escapar y todavía no fue localizado.

El respaldo del Goberndor

En paralelo al avance judicial, el gobernador Alberto Weretilneck salió a respaldar públicamente a la Policía de Río Negro. En su publicación, eligió destacar el resultado del operativo, al que definió como un “robo frustrado” gracias a un “operativo cerrojo clave” que permitió detener a los sospechosos y recuperar el botín.

Además, puso el foco en las dos agentes heridas, a quienes reconoció por su rol determinante en el momento más crítico. Habló de “valentía”, “rapidez” y “coordinación”, y extendió el elogio a toda la fuerza.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía deberá realizar la actuación correspondiente, mientras que la Policía busca a un tercer delincuente que alcanzó a escapar.