Un llamado al 911 desató una escena de alto voltaje en Stefenelli: una banda intentó robar dos cajas fuertes de una fabrica de Hielo, abrió fuego contra la Policía y escapó en una camioneta, pero terminó cercada tras una persecución frenética por calles urbanas y caminos de chacras. El operativo cerrojo funcionó al límite y permitió detener a dos delincuentes, entre ellos Lucas Emanuel Lozada, un evadido reciente de Allen. Dos mujeres policías resultaron golpeadas en el choque final, fueron asistidas y están fuera de peligro.

Todo arrancó minutos después de las 10:20, cuando un vecino de calle Los Sauces al 1700 levantó el teléfono y alertó lo que nadie quiere ver: desconocidos cargando cajas fuertes en una Fiat Strada. En cuestión de minutos, el patrullero de la Subcomisaría 67° de Stefenelli llegó al lugar y se encontró con la escena en pleno desarrollo. Los sospechosos no dudaron: pisaron el acelerador, embistieron el móvil y dejaron caer una de las cajas sobre el asfalto.

Pero lo peor vino enseguida. Ante la voz de alto, los ocupantes del vehículo empezaron a disparar. Sí, a plena luz del día. La fuga fue a fondo por Los Sauces hacia el este, doblaron por Vintter y enfilaron rumbo a la Ruta 22, intentando perderse entre el tránsito y ganar segundos que valían oro.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Se activó un operativo cerrojo con móviles que bloquearon accesos y tomaron posiciones en puntos clave. La persecución siguió a toda velocidad por la zona de chacras, entre calles como Traful y Viterbori. El final llegó cuando dos mujeres policías de la Comisaría 48° de Mosconi jugaron una carta decisiva: cruzaron la camioneta para bloquear el paso. El impacto fue frontal, seco, inevitable. Ahí se quebró la fuga. Los delincuentes bajaron y corrieron campo adentro, pero ya era tarde.

En medio del operativo cayó Lucas Emanuel Lozada, de 38 años, un nombre que ya estaba en la mira: se había fugado hace pocos días de la Comisaría 6° de Allen. Junto a él se secuestró una pistola 9 milímetros tipo Glock. A los pocos minutos, en un sector de chacras, también fue demorado Marcos Alejandro Sambueza, de 21 años. Un tercer integrante logró escapar y es intensamente buscado.

Mientras tanto, las dos policías que protagonizaron la maniobra que cerró el cerco fueron trasladadas a la guardia para controles. El diagnóstico trajo alivio: golpes, sí, pero fuera de peligro. Habían estado en la primera línea de un operativo que por momentos se volvió explosivo.

Las cajas fuertes fueron recuperadas. Una quedó en la calle y otra dentro del predio, y el golpe, desarmado. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscal adjunta Vanesa Giardina.