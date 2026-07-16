Un hallazgo que abrió una investigación en la cordillera

La tranquilidad de la zona del río Curruhué, en Junín de los Andes, se vio interrumpida este jueves por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre sobre la ribera.

Tras el aviso a las autoridades, efectivos de la Policía de Neuquén preservaron el lugar y comenzaron las primeras actuaciones para reconstruir qué ocurrió.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de los equipos especializados, que trabajan para establecer tanto la identidad de la víctima como las circunstancias que rodearon su muerte.

Criminalística realiza las primeras pericias

En el lugar interviene personal de la División Criminalística Lago del Sur, con asiento en Junín de los Andes, que lleva adelante el relevamiento de la escena y la recolección de elementos que puedan aportar información a la causa.

Las tareas incluyen las pericias sobre el cuerpo y el análisis del sector donde fue encontrado, pasos considerados fundamentales para orientar la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre las causas del fallecimiento. No obstante, fuentes extraoficiales deslizaron que podría tratarse de un suicidio.

Esperan los resultados de las diligencias

La causa permanece en plena etapa investigativa y, por ahora, no se informó oficialmente cómo ocurrió el hecho.

Una vez finalizadas las primeras diligencias y pericias, se espera que la Justicia y la Policía de Neuquén brinden mayores precisiones sobre el caso y confirmen la identidad del hombre hallado sin vida.