La investigación por la muerte del hombre encontrado dentro de una camioneta estacionada en pleno centro de San Martín de los Andes dio un giro tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia. El informe recibido por el fiscal jefe Gastón Ávila confirmó que Gustavo Fuentes falleció por causas naturales.

De acuerdo con el Cuerpo Médico Forense, el deceso se produjo al menos 36 horas antes de que el cuerpo fuera encontrado durante el miércoles, luego de que un vecino alertara a la Policía por un fuerte olor que provenía del vehículo estacionado sobre calle Rhode al 650.

El resultado preliminar descarta, en principio, la existencia de lesiones compatibles con un hecho violento y coincide con las primeras observaciones realizadas en el lugar, donde los investigadores no habían detectado signos de criminalidad.

Fuentes, oriundo de Esquel, había sido identificado tras una serie de diligencias realizadas por la Justicia y la Policía del Neuquén. Según la información recabada durante la investigación, el hombre se encontraba viajando solo.

El hallazgo movilizó a efectivos de la Policía del Neuquén, personal de Criminalística y al Ministerio Público Fiscal, que preservó la escena y ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Con el resultado preliminar de la autopsia, la principal hipótesis de la investigación quedó prácticamente confirmada: Gustavo Fuentes murió por causas naturales y permaneció sin vida dentro de la camioneta durante aproximadamente un día y medio antes de que un vecino advirtiera la situación y diera aviso a las autoridades.

No obstante, la causa judicial continuará abierta hasta que se incorporen los informes forenses definitivos y se completen las actuaciones de rigor.