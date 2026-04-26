Una niña de 4 años es buscada tras desaparecer en San Carlos de Bariloche. Se trata de Juana Sofía Alvarado, por quien el Ministerio Público Fiscal activó la Alerta Sofía. La desaparición apunta, en principio, a su propia madre.

Según informaron fuentes oficiales, la principal línea de investigación indica que la menor habría sido retirada del hogar familiar por Abigail Jazmín Alvarado, quien tenía una prohibición de acercamiento y contacto vigente dispuesta por la Unidad Procesal de Familia N°10 de Bariloche.

Ante esta situación, también interviene el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) para ampliar la búsqueda a nivel nacional y reforzar el operativo de localización.

Juana Sofía fue descripta como una niña de contextura delgada, de entre 70 y 95 centímetros de altura, con cabello castaño claro, largo y con rulos, ojos castaños claros y tez clara. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rayada de varios colores, pantalón de jogging negro, zapatillas grises de trekking, una campera de algodón gris con lunares amarillos y una campera de abrigo en tonos marrón claro y oscuro.

Su madre, Abigail Jazmín Alvarado, fue descripta como una mujer de contextura delgada, de aproximadamente 1,60 metros de altura, tez clara, cabello castaño oscuro largo con flequillo y ojos marrón claros. Vestía jogging negro, campera de algodón negra, abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celeste claro. Como seña particular, presenta tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo, incluyendo cuello y manos.