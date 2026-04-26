Un hecho de extrema violencia conmociona a Posadas, donde un niño de 7 años fue atacado por una jauría de siete perros mientras se encontraba en el patio de su casa. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Luzuriaga, donde el menor habría estado sin supervisión adulta al momento del ataque.

Según fuentes policiales, los gritos desesperados del niño alertaron a los vecinos, quienes actuaron con rapidez y valentía para ingresar al domicilio y rescatarlo. El pequeño presentaba graves heridas por mordeduras en el rostro, el hombro y la espalda, lo que obligó a una intervención médica urgente.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Dr. Ramón Madariaga, pero debido a la complejidad de las lesiones fue derivado al Hospital Pediátrico de Posadas. Allí permanece internado bajo estricta observación médica, mientras su estado de salud continúa siendo reservado.

La investigación se centra en determinar cómo ocurrió el ataque y cuál es la procedencia de los animales involucrados.

En paralelo, las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que el menor se encontraba solo, en un caso que generó fuerte preocupación social.