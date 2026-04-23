La Policía de Río Negro activó este miércoles el protocolo de búsqueda tras la denuncia por la desaparición de dos adolescentes de 14 y 15 años. Según la presentación realizada en la Comisaría 38ª de Viedma, ambas se retiraron de su domicilio alrededor de las 13 horas sin autorización ni aviso de destino, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales.
Las jóvenes fueron identificadas como N. A. M., de 15 años, y R. R., de 14. La primera es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño rojizo con flequillo, ojos marrones y mide 1,60 metros. Vestía pantalón negro de jean, campera negra y zapatillas salmón con blanco. La segunda es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo negro, ojos marrones y mide 1,45 metros. Vestía remera azul manga larga, jean azul claro y zapatillas negras.
La fiscal Yanina Estela dispuso la inmediata activación del protocolo de búsqueda y la Policía de Río Negro desplegó un operativo en la región, mientras coordina las tareas investigativas y articula con organismos de protección de menores. De acuerdo con la denuncia, la desaparición se produjo tras una discusión ocurrida la noche anterior, cuando las adolescentes incumplieron el horario de regreso luego de entregar una mochila. Este antecedente fue considerado relevante por las autoridades para orientar las primeras líneas de investigación.
Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana resulta clave en estos casos y solicitaron que cualquier información sea comunicada de inmediato a la Policía o a la Fiscalía.