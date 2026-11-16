La historia que durante años estuvo atravesada por denuncias de abusos sexuales, supuestos rituales esotéricos y una relación de sometimiento tuvo un desenlace judicial .El empresario de 82 años condenado a ocho años de prisión por violar a la hija de un amigo, fue detenido en su casa de Cipolletti después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia. El hombre, integrante de una conocida familia de la ciudad, quedó a disposición del Servicio Penitenciario para comenzar a cumplir la pena.

La detención fue concretada por el personal del Destacamento 114° del bariro El Manzanar. Antes de ser trasladado, un médico lo examinó para determinar sus condiciones de salud. Luego fue llevado a la Comisaría 4ª y posteriormente quedó bajo custodia penitenciaria. Así, después de un extenso recorrido por los tribunales, el conocido empresario e ingeniero agrónomo dejó de estar en libertad y deberá afrontar una condena que ya no tiene instancias ordinarias de revisión.

Pero detrás de esa detención hay una historia mucho más oscura. La víctima era hija de un amigo del empresario, una familia con la que mantenía una relación de confianza desde hacía años. Según la acusación que llegó a juicio, el abusador había construido sobre la joven una influencia particular, apoyada en supuestas facultades sobrenaturales, conocimientos esotéricos y su condición de integrante de la masonería.

La investigación describió que el hombre se presentaba como una especie de guía espiritual y utilizaba esa posición para someterla a prácticas que justificaba como curaciones o rituales. Entre otras maniobras, le hacía creer que tenía bichos en el cuerpo y que debía someterse a determinados procedimientos para liberarse de ellos. También habría recurrido a advertencias sobre sus relaciones sentimentales, con el argumento de que los hombres de los que se enamorara terminarían abandonándola si no aceptaba sus intervenciones.

Las violaciones que finalmente llegaron a juicio ocurrieron entre fines de 2011 y 2012. La fiscalía logró acreditar dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, cometidos en el paraje El 30. De acuerdo con la reconstrucción acusatoria, el abusador trasladaba a la joven en su camioneta hasta ese lugar y allí concretaba los abusos bajo el argumento de supuestas prácticas espirituales. La sentencia valoró el contexto de manipulación y la relación de poder que el empresario había construido sobre ella.

Sin embargo, el expediente tuvo una dificultad que condicionó el alcance del proceso: el tiempo transcurrido. Varios de los episodios denunciados habían prescripto cuando la víctima pudo avanzar judicialmente, por lo que no todos pudieron ser juzgados. La condena quedó circunscripta a los dos hechos que lograron sostenerse durante el debate, aunque la investigación permitió reconstruir un vínculo atravesado por la manipulación y el sometimiento.

Durante el juicio, la defensa intentó instalar otra explicación. Sostuvo que entre el hombre y la joven había existido una relación sentimental clandestina y que los encuentros habían sido consentidos. Pero los tribunales rechazaron esa interpretación y consideraron que la víctima no había tenido libertad real frente al acusado, debido a la ascendencia que ejercía sobre ella y a las estrategias utilizadas para condicionarla.

La condena a ocho años de prisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y luego por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Finalmente, la Corte Suprema rechazó los planteos de la defensa y dejó firme la sentencia. Ese último paso judicial despejó el camino para ejecutar la pena y derivó en la detención del empresario.

A los 82 años, deberá cumplir una condena por delitos sexuales cometidos contra la hija de un hombre que lo consideraba su amigo. El caso expuso una trama en la que la confianza familiar, las supuestas prácticas esotéricas y la manipulación psicológica ocuparon un lugar central.