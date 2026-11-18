Un joven acusado de robar una moto a punta de pistola quedó en prisión preventiva después de que la jueza de Garantías rechazara el pedido del fiscal para que cumpliera la detención en su domicilio con una tobillera electrónica. El asalto ocurrió durante la madrugada del lunes en el barrio Luis Piedrabuena, donde la víctima fue amenazada con un arma de fuego y perdió su Honda Twister.

Según la acusación del fiscal Martín Pezzetta, el episodio ocurrió alrededor de la 1:15 del 16 de noviembre, en Perú y Río Paraná. El imputado viajaba como acompañante en una Yamaha conducida por otro hombre. Ambos habrían seguido a la víctima desde Saturnino Franco y Circunvalación hasta interceptarla. El joven descendió con el casco puesto, sacó una pistola, lo apuntó y habría efectuado un disparo al aire. Ante la amenaza, el motociclista cayó y el asaltante escapó con la Honda Twister.

Sin embargo, la fuga duró poco. Tras un llamado al 911, efectivos policiales rastrillaron la zona y encontraron al sospechoso frente a una vivienda del barrio Nuevo. Con autorización de la propietaria, ingresaron al inmueble y localizaron la Yamaha que habría sido utilizada durante el robo. El joven fue detenido y el vehículo quedó secuestrado.

La Fiscalía respaldó la acusación con la denuncia de la víctima, los testimonios de dos testigos presenciales y las actuaciones policiales de la Comisaría 24°. Según expuso Pezzetta, los testigos coincidieron en la mecánica del asalto y reconocieron al conductor de la moto utilizada para interceptar al damnificado. La imputación fue por robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo.

Pero la discusión más fuerte llegó al momento de definir dónde debía permanecer detenido. El fiscal solicitó prisión domiciliaria con control mediante un dispositivo satelital, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa cuestionó que las pruebas fueran suficientes para acreditar el hecho, aunque no se opuso a la formulación de cargos ni a la medida cautelar planteada.

Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo rechazó la prisión domiciliaria y ordenó que el acusado permanezca en un centro de detención mientras avanza la investigación. También tuvo por formulados los cargos y habilitó una etapa penal preparatoria de cuatro meses. Así, el joven que habría utilizado una pistola para robar una moto deberá afrontar el proceso detenido en un establecimiento penitenciario.