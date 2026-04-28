Lo que comenzó como un patrullaje de rutina terminó en un procedimiento policial y dos personas demoradas en el Oeste neuquino. Todo gracias al aviso de un vecino que alertó sobre movimientos sospechosos y elementos robados.

Este martes, cerca de las 16:35, un grupo de efectivos de la Comisaría 21° se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo cerca de la intersección de la calle Tchaikowsky y Ángel Pérez Novella, cerca del popularmente denominado barrio Gastronómico. En ese contexto, un vecino les advirtió sobre dos hombres que se estaban retirando de una casa con distintos objetos.

Alertados del hecho, efectivos de la patrulla motorizada desplegó un operativo de búsqueda en la zona para intentar ubicar a los sospechosos. Finalmente, los encontraron

El patrullaje se inicio en las inmediaciones de Tchaikowsky y Novella, en el Oeste neuquino - Foto: Google Maps

Qué tenían en su poder los sospechosos del barrio Melipal

A pocos metros del lugar del patrullaje, los efectivos policiales localizaron a los dos hombres. Durante la identificación, los sospechosos tenían en su poder un parlante portátil y una hidrolavadora.

Interrogados por la policía, los sospechosos no pudieron acreditar la titularidad ni la procedencia ambos. Esta situación motivó que la Policía avanzara con las actuaciones de rigor.

Sospechosos, demorados por averiguación de antecedentes

Tras consultar la situación de ambos mediante el Centro de Análisis y dar intervención a la autoridad judicial correspondiente, se dispuso la demora de los dos individuos en averiguación de antecedentes. Fuentes policiales indicaron que ambos fueron trasladados a la unidad policial para continuar con las diligencias procesales.

Los objetos, a resguardo en sede policial

Los efectivos secuestraron el parlante portátil y la máquina hidrolavadora y se busca a los dueños. Hasta tanto esto suceda, quedaran bajo resguardo en la dependencia policial.

Desde la fuerza señalaron que el operativo se enmarca en los controles preventivos que se realizan en distintos sectores de la ciudad para prevenir delitos y reforzar la presencia policial en los barrios de la ciudad de Neuquén.