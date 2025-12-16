Una investigación que partió de denuncias ciudadanas

El avance del microtráfico en el oeste de la capital neuquina quedó expuesto tras un operativo de gran escala que fue realizado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén. La investigación se inició a fines de octubre a partir de denuncias anónimas y aportes de vecinos, que activaron tareas de vigilancia y seguimiento.

En base a varias denuncias en la aplicación Neuquén Te Cuida y al QR de la fiscalía provincial, durante semanas, el personal especializado realizó trabajo de campo que permitió identificar domicilios utilizados para la comercialización y acopio de estupefacientes.

"Dada la alerta de la ciudadanía, personal de la división Narcocriminalidad monto vigilancia en varios puntos donde se comercializaría sustancias estupefacientes. Con el paso de los días, se logró establecer que efectivamente se registraban movimientos compatibles con la venta de sustancia estupefaciente en los domicilios sindicados", confirmaron desde la fuerza.

Allanamientos simultáneos y despliegue coordinado

Con órdenes judiciales, el 11 de diciembre llevaron adelante allanamientos simultáneos en siete viviendas del sector oeste neuquino. El procedimiento se extendió por más de siete horas y contó con un fuerte despliegue policial para asegurar el desarrollo de las medidas sin interferencias.

En total participaron 79 efectivos, en un operativo que buscó impactar de manera directa sobre puntos activos de venta de droga en la ciudad.

Detenidos, imputados y secuestros de alto impacto

El resultado del operativo dejó 15 personas imputadas y cuatro detenidas —tres mujeres y un hombre—. Además, secuestraron dosis de cocaína y cannabis sativa, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

También fueron incautados dos vehículos y se dispuso la clausura de una vivienda. Según se informó, el valor estimado de la droga secuestrada asciende a unos 30 millones de pesos argentinos.

Armas, drogas, dinero en varias monedas y vehículos

La Policía de Neuquén detalló lo secuestrado:

50 gramos de cocaína

3 kilos de marihuana

3 balanzas digitales

2 millones de pesos

447 dólares

3 armas de fuego de diversos calibres y municiones

Una camioneta Toyota Hilux

Un Renault Logan

Medidas judiciales y continuidad de la causa

Tras los allanamientos, la Justicia avanzó con distintas medidas procesales, entre ellas pedidos de prisión preventiva y disposiciones alternativas para algunos de los involucrados. El caso continúa en investigación, mientras se analizan los elementos secuestrados y las responsabilidades individuales.

Presencia estatal y mensaje de control

El operativo marcó una intervención contundente del Estado frente al microtráfico, con acciones coordinadas entre la Policía y el Poder Judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.