Frente a la seguidilla de mensajes intimidantes que alteraron la rutina escolar en Neuquén y en localidades de la región, la Policía provincial lanzó una serie de consejos y recomendaciones con un mensaje directo: “No compartas amenazas, cortá la cadena”. A través de las redes sociales, la fuerza busca generar conciencia sobre algo que lejos de se un chiste es una problemática real con consecuencias que pueden evitarse. ¿Qué rol pueden desempeñar los estudiantes, los docentes y las familias de la comunidad educativa?.

“No compartas amenazas, cortá la cadena”: el consejo par frenar la ola de amenazas

A través de videos y placas (flyers), la Policía de la provincia de Neuquén dio un importante paso para frenar la ola de amenazas de tiroteo y pintadas que se registraron en distintas localidades de nuestra provincia. La iniciativa busca desalentar la circulación de mensajes intimidatorios en grupos de WhatsApp, redes sociales y comunidades escolares, donde muchas veces estos contenidos se viralizan en cuestión de minutos, generar temor, la suspensión de clases y la activación de operativos de seguridad.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de publicaciones “no son una broma”, sino hechos que movilizan recursos policiales, generan alarma pública y pueden derivar en investigaciones judiciales.

El flyer difundido por la Policía de Neuquén para evitar amenazas por tiroteos - Foto: Facebook Policía de Neuquén

Amenazas de tiroteo en escuelas: buscan prevenir el efecto contagio

La campaña de la Policía de Neuquén pone el foco en un fenómeno que preocupa a las autoridades: la repetición o imitación de amenazas, muchas veces impulsadas por desafíos virales o cadenas de mensajes que se replican entre adolescentes.

El mensaje oficial apunta a romper esa lógica: no reenviar, no amplificar y denunciar. “Prevenir es cuidarnos”, sostiene la campaña difundida por la Policía neuquina, que también busca involucrar a estudiantes, familias y docentes en la detección temprana de situaciones sospechosas.

Qué consecuencias puede tener difundir falsas amenazas

Uno de los ejes de la campaña es advertir que enviar o compartir amenazas de tiroteo puede constituir un delito y, como tal, tener consecuencias reales. Desde la Policía de Neuquén recordaron que estos episodios activan protocolos de emergencia, demandan despliegues policiales, inspecciones en escuelas y pueden derivar en causas judiciales para identificar responsables.

Además del impacto penal, remarcan el daño social que producen: miedo en estudiantes, interrupción de clases y tensión en las comunidades educativas.

El rol de las familias para frenar las amenazas en escuelas

La campaña de la Policía de Neuquén interpela a madres, padres y a otros adultos responsables para acompañar a los adolescentes en el uso responsable de redes sociales y mensajería. Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

No reenviar mensajes alarmistas sin verificar.

Avisar a autoridades escolares ante publicaciones sospechosas.

Hablar con niños y adolescentes sobre las consecuencias de este tipo de “bromas”.

Denunciar de inmediato cualquier amenaza a la Policía o a la escuela.

El objetivo es claro: que la prevención no quede sólo en manos del Estado, sino que sea una tarea compartida por los estudiantes y las familias.

Reforzar la prevención y generar conciencia ante episodios que inciten a la violencia

La estrategia comunicacional surge en un momento clave y dentro de un contexto sensible. Contexto atravesado por amenazas que encendieron alarmas en distintos puntos del país y llevaron a reforzar protocolos desde el Ministrio de Educación de la Nación y dentro de nuestra provincia a través de la guía de recomendaciones elaborada por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Con esta campaña, la Policía del Neuquén busca correr el eje del miedo hacia la responsabilidad colectiva: no viralizar amenazas también es una forma de prevenir. Una tarea que deben realizar mancomunadamente estudiantes, docentes y familias.