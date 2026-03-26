Un bebé falleció este domingo en pleno parto en una casa de Rincón de los Sauces. Sus padres habían decidido que el nacimiento fuera en el hogar familiar, pero por razones que la justicia investiga, la criatura perdió la vida. Por el momento, no hay personas imputadas.



La investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, en conjunto con la Policía provincial, y como primera medida la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el allanamiento de una vivienda y la toma de entrevistas a distintas personas.



La mujer, de 42 semanas de embarazo, tenía previsto realizar el parto en ese lugar, acompañada por una obstetra y un varón que es su pareja.



Alrededor de las 7 de la mañana, desde el hospital local llamaron al 101 informando sobre una situación: se solicitó una ambulancia para asistir a la madre que estaba dando a luz en un domicilio particular, y minutos después se comunicaron para suspender la asistencia. A las 7.20, la pareja llegó a una clínica privada de la ciudad en un auto particular, donde la mujer fue asistida en la sala de parto.

Investigan a la obstetra

La fiscal del caso requirió el allanamiento de la vivienda, donde se encontró una pileta que se supone fue utilizada durante el parto. Además solicitó allanar el lugar donde la obstetra se alojaba, ya que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hacia Rincón de los Sauces.



En simultáneo, secuestró teléfonos celulares para peritar el contenido de las comunicaciones, y requisó el auto en el que se movilizaba la obstetra.



Además, ordenó entrevistar a los médicos y médicas que asistieron a la mujer en la clínica privada; y que alertaron sobre los llamados telefónicos al hospital local; así como la remisión de los informes médicos.

