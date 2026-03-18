Una camioneta quedó atascada en una calle en mal estado en Centenario. Se trata de la calle 0, entre la ex Ruta 234 y la costa del río Neuquén, en Nueva España, donde una Volkswagen Amarok quedó encajada el miércoles por la tarde, debido al estado de la calzada mientras se ejecuta una obra de cloacas.

En el rodado iba una madre y su bebé, quienes se llevaron un importante susto cuando la camioneta se inclinó en el aire y abrió una grieta en la tierra.

Cuando ocurrió la auxiliaron operarios de la empresa con maquinaria, y luego de varios minutos pudieron sacar el vehículo con una linga y una motoniveladora. Vecinos que todos los días transitan por allí ya habían advertido que la calle no estaba en buenas condiciones por filtraciones, sin embargo los autos seguían circulando.

Sobre la obra explicaron que es para la red cloacal para el loteo Prima Terra, la cual conecta por calle 0 hasta la 20 y luego hacia la Planta de Cloacas.

Afortunadamente ni la madre ni su bebé sufrieron lesiones, aunque podría haberse convertido en una situación de peligro para ellos o cualquier otro vecino.