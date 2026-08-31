Una mujer fue detenida en El Bolsón durante la tarde de este sábado tras un grave episodio ocurrido en una panadería de calle Azcuénaga, a pocos metros del puente sobre el río Quemquemtreu. La sospechosa habría rociado con combustible a la trabajadora del local e intentado encender fósforos con la intención de iniciar el fuego.

El hecho generó conmoción en la comunidad. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer ingresó al comercio, mantuvo un breve diálogo con la encargada y luego la roció con combustible. Posteriormente habría intentado encender fósforos, pero estos cayeron al suelo y el fuego no llegó a iniciarse.

La trabajadora logró escapar del local y corrió hacia el puente de calle Azcuénaga mientras pedía ayuda. Sus gritos fueron escuchados por vecinos y comerciantes de la zona, quienes acudieron de inmediato. Fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Existe preocupación por las consecuencias del contacto con el combustible, particularmente en la zona de los ojos.

Mientras que el propietario de uno de los locales cercanos observó a una persona alejándose del lugar y dio aviso a la Policía. Un vecino comenzó a seguir a la sospechosa y consiguió interceptarla en inmediaciones de una verdulería sobre avenida Sarmiento. Minutos después, efectivos de la Unidad 12 de El Bolsón intervinieron y procedieron a la detención.

La mujer permanece internada en el Hospital de Área El Bolsón bajo custodia policial, mientras avanza una causa judicial iniciada con la carátula de tentativa de homicidio. La continuidad de la medida dependerá de lo que resuelva la Justicia en coordinación con los organismos de Salud, que evalúan incluso la posibilidad de un traslado a Bariloche para una internación de mayor duración.