Inspectores del área de Comercio del Municipio de El Bolsón, junto a efectivos de la Policía de Río Negro de la Unidad 12, realizaron un procedimiento en un supermercado céntrico de origen chino, donde se secuestró una importante cantidad de carne de guanaco. La comercialización de este tipo de producto está prohibida por las normativas vigentes, por tratarse de una especie protegida y no habilitada para consumo.

Durante la inspección se constató además, la presencia de otros productos cárnicos en mal estado, ausencia de cadena de frío y mercadería sin trazabilidad ni certificación sanitaria. Las condiciones detectadas representaban un riesgo para la salud pública, por lo que se procedió al decomiso inmediato de todos los productos que no cumplían con las normas bromatológicas.

“Se procedió al decomiso inmediato de toda la carne de guanaco y otros productos que no cumplían las normas bromatológicas, así como a la labranza de las actas correspondientes”, señaló el titular de Comercio municipal, Nicolás Murano, en declaraciones a Noticias del Bolsón. El funcionario destacó la gravedad de las infracciones y la necesidad de reforzar los controles en establecimientos comerciales que manipulan alimentos.

El supermercado quedó sujeto a sanciones económicas y enfrenta una clausura preventiva, en el contexto de un operativo coordinado entre inspectores provinciales y municipales destinado a garantizar la seguridad alimentaria en la región. Las actuaciones fueron elevadas a las autoridades para determinar las responsabilidades legales y aplicar las medidas correspondientes.

Desde el Municipio se reiteró el compromiso con la fiscalización de comercios y el resguardo de la salud de los vecinos. Además, se recordó que la venta de carne de especies silvestres está prohibida y que cualquier irregularidad debe ser denunciada de forma inmediata. Los controles continuarán en distintos puntos de la localidad para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.