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SEGUIMIENTO MÉDICO

Accidente doméstico y preocupación en Catriel: la intendenta Salzotto fue internada de urgencia

La dirigente permanece en observación en la clínica Perón, bajo seguimiento médico especializado tras presentar fisuras en sus costillas 

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 08:58
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El municipio confirmó que está bajo control médico

La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, fue internada de urgencia este fin de semana en el hospital luego de un accidente doméstico que ocurrió en su vivienda y posteriormente fue trasladada a una clínica privada. La noticia generó preocupación en la comunidad. Desde la municipalidad confirmaron que la jefa comunal se encuentra bajo control médico.

Según explicaron, Salzotto ingresó al hospital local luego de un fuerte golpe y, tras la evaluación inicial, se dispuso su derivación a la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón que pertenece al Sindicato de Petroleros Privados para continuar con estudios y tratamiento. El traslado se realizó bajo supervisión médica y estuvo acompañada por su familia.

La intendenta presentaba algunas fisuras en sus costillas y un fuerte golpe en la zona toráxica. Para descartar alguna complicación de índole cardíaca o pulmonar permanecerá en observación. Las autoridades municipales remarcaron que sobre el mediodía se informará oficialmente sobre la evolución de su estado de salud a partir de un informe médico.

Salzotto, que asumió la intendencia en 2023, venía participando de distintas actividades institucionales en la localidad y en la región. Su internación obligó a reprogramar la agenda oficial prevista para esta semana.

*Noticia en desarrollo*

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