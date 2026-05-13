Pasadas las 19 horas de este martes, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudieron a una emergencia en el barrio Loma del Medio, sector El Cipresal, sobre calle Mirando al Sol, por un incendio estructural que afectó una vivienda de 6x5 metros. Al arribar al lugar, las llamas ya se encontraban declaradas, lo que generó preocupación por el riesgo de propagación hacia el bosque circundante.

Los tres ocupantes de la casa, dos adultos y una menor lograron salir de la propiedad por sus propios medios, aunque la niña sufrió quemaduras en las manos y fue trasladada al hospital local para su atención.

La vivienda sufrió pérdidas totales, mientras se inició una investigación para determinar las causas que originaron el siniestro. En el operativo trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SPLIF y efectivos de la Policía de Río Negro, con el apoyo de vecinos e instituciones que colaboraron para contener la emergencia.

Desde bomberos destacaron el acompañamiento de los vecinos del barrio, quienes colaboraron activamente señalizando accesos y guiando a los móviles de emergencia. Esa tarea resultó clave para optimizar el arribo de las unidades al lugar del siniestro, emplazado en una zona de difícil accesibilidad y con riesgo de propagación hacia el bosque cercano. La solidaridad comunitaria permitió agilizar la respuesta y reforzar la seguridad en un operativo de alta exigencia.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente junto a brigadistas del SPLIF, en un escenario crítico por la proximidad de la construcción a la zona boscosa. Testigos señalaron que la situación generó gran preocupación en la comunidad, ante la posibilidad de que el fuego se expandiera hacia el entorno natural, lo que motivó un despliegue sostenido de recursos humanos y materiales para contener la emergencia.