Esta mañana, la noticia sacudió a Choele Choel: la condena de 11 años de prisión contra un hombre por haber abusado de su hija quedó firme. El fallo, que ya no admite más recursos, marca el inicio de una pena efectiva que se extenderá hasta el año 2037.

Condena firme para el abusador intrafamiliar de Choele Choel

El equipo de la Fiscalía descentralizada recibió la notificación que confirma el agotamiento de las vías recursivas. Con ello, el imputado pasa de la preventiva a la prisión efectiva, tal como había solicitado la fiscalía en abril pasado, alertando sobre el peligro de fuga.

La calificación legal es brutal y extensa: abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, corrupción de menores y violencia psicológica, todo probado en juicio. La víctima, su propia hija, sufrió los ataques desde los 8 hasta los 12 años, dejando secuelas graves en su salud mental.

11 años, costas del proceso e inscripción en el ReProCoInS

El condenado no solo deberá cumplir la pena tras las rejas, sino también pagar las costas del proceso y cargar con la marca indeleble de estar inscripto en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

La Justicia fue contundente: el vínculo biológico, la convivencia y la posición de autoridad como padre y guardador agravaron cada uno de los delitos. El fallo se apoya en los artículos más duros del Código Penal y en las leyes de protección de mujeres, niñas y adolescentes.

En Choele Choel, la noticia se comenta con bronca y alivio: bronca por el horror que atravesó la víctima durante años, alivio porque el abusador finalmente está tras las rejas.