Un adolescente de 14 años protagonizó este martes una dramática escena sobre la Ruta 151 cuando fue atropellado apenas bajó de un colectivo e intentó cruzar la calzada sin ver que venían vehículos. El fuerte impacto ocurrió cerca del puente conocido como “la S” y volvió a poner en alerta la peligrosidad de uno de los tramos más transitados y riesgosos de la región.

El hecho ocurrió al mediodía, cuando el menor se bajó de un colectivo que realizaba el recorrido entre Cinco Saltos y Cipolletti. Según informaron desde Seguridad Vial, el chico intentó cruzar la ruta y un conductor que circulaba por el lugar alcanzó a maniobrar para intentar evitarlo, aunque no pudo impedir el choque.

El vehículo terminó golpeándolo con uno de sus laterales y el adolescente cayó sobre el asfalto con una lesión en una de sus piernas. La secuencia generó momentos de enorme tensión entre automovilistas y personas que estaban en la zona.

Minutos después llegaron efectivos policiales, personal de salud y Criminalística, que trabajaron sobre la ruta para asistir al herido y determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

De acuerdo con la información difundida por Radio Seny, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital de Cinco Saltos, donde quedó bajo observación médica. A pesar de la violencia del impacto, se encuentra fuera de peligro.

El episodio volvió a encender la preocupación por la Ruta 151, escenario frecuente de accidentes, maniobras peligrosas y situaciones límite. Vecinos y conductores advierten desde hace tiempo sobre los riesgos constantes en ese corredor vial, especialmente en sectores donde muchas personas cruzan caminando tras bajar del transporte público.

Mas temprano, una mujer oriunda de 25 de Mayo protagonizó un vuelco sobre esta misma ruta pero a la altura del kilómetro 102, cerca de Catriel. El accidente ocurrió cuando regresaba desde la zona de Barda del Medio.

Según informaron medios locales, la conductora manejaba un automóvil Chery y volvía a la localidad pampeana luego de llevar a su pareja a trabajar a un sector petrolero. Por causas que todavía se investigan, perdió el control del auto y volcó a un costado de la ruta.