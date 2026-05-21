"Me equivoqué y lastimé gente". De esta manera Juan Antonio Bonnefoi, el conocidísimo delincuente barilochense que cayó detenido tras la sangrienta entradera que terminó con el asesinato del comerciante Elías Miguel, en la audiencia de formulación de cargos reconoció que participó del violento golpe y pidió disculpas a la familia de la víctima. Quedó formalmente acusado como coautor del homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. El juez ordenó que siga preso con prisión preventiva en el Penal III de Bariloche mientras avanza la investigación para atrapar al resto de la banda.

La escena fue tensa. Pesada. Con familiares siguiendo cada palabra y un silencio incómodo atravesando la sala. Allí apareció Bonnefoi, un viejo conocido en el ambiente delictivo barilochense, acusado ahora de haber integrado bandaa que sembró terror dentro de la vivienda del “Turco” Miguel el domingo por la noche. Y aunque intentó mostrarse arrepentido, las palabras no alcanzaron para despegarlo de una acusación gravísima.

El fiscal Jefe, Martín Lozada, de pié mientras ingresan a la audiencia a Franco Alí González

Según reconstruyó en la acusación el fiscal Jefe Martín Lozada y el fiscal del caso Facundo D’Apice, la entradera fue cuidadosamente planificada. No se trató de un robo improvisado. Los delincuentes realizaron tareas de inteligencia, vigilaron movimientos en la zona y quedaron registrados por distintas cámaras de seguridad circulando en vehículos hasta minutos antes del ataque. Para los investigadores, la banda sabía perfectamente cómo ingresar y qué buscaba, la recaudación del fin de semana del mayorista Maranatha.

Además, la acusación sostiene que los asaltantes entraron por un lavadero lindero y avanzaron por el pulmón de manzana hasta llegar al patio trasero de la propiedad. En el camino taparon cámaras con una escoba, cortaron un alambrado y prepararon el ingreso. Después, utilizando un pesado ariete de dos manijas, destrozaron la puerta mientras uno de los integrantes hacía de campana afuera.

Ya adentro de la vivienda, el horror explotó en segundos. Los delincuentes, encapuchados y armados, redujeron a la esposa del comerciante mientras gritaban desesperados: "¿Dónde está el viejo?". En ese momento, El "Turco" Miguel tomó un arma para defenderse y se produjo una feroz balacera dentro de la cocina de la casa familiar.

El comerciante, muy querido y conocido en Bariloche, recibió un disparo letal en el abdomen. Alcanzó a ser trasladado a un sanatorio privado, pero murió poco después producto de un shock hipovolémico. Sin embargo, durante el tiroteo también cayó herido Franco Alí González, otro de los integrantes de la banda, quien terminó con un balazo en el ojo derecho.

Pero hay un dato que provocó indignación y que golpea de lleno a la investigación: Bonnefoi llevaba colocada una tobillera electrónica al momento del crimen y se encontraba prófugo de la Justicia. Aun así, según la acusación fiscal, participó activamente de la entradera mortal. Ese elemento fue clave para que el juez entendiera que existe un altísimo riesgo de fuga y resolviera dejarlo tras las rejas.

Además, la Fiscalía presentó una montaña de pruebas para sostener la imputación. Hay registros de cámaras de seguridad de la vivienda, imágenes aportadas por vecinos, grabaciones de una gomería ubicada en Fagnano y Sarmiento y registros del sistema de monitoreo 911 RN Emergencias. También se secuestraron vainas servidas y prendas de vestir y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes junto con las manchas de sangre relevadas en el lugar.

También estuvo presente en la sala de audiencias Franco Alí González, el otro detenido en la causa, quien recibió un balazo en la cara. Se negó a declarar y no le formularon cargos porque tenía mucho dolor. Además su abogado defensor había pedido la postergación de la acusación. Se justificó en que no pudo ver a su defendido a solas en el hospital, lo que contestó el fiscal Jefe, quien le respondió "González venía de hacer las compras o de cometer un asesinato".

La banda estaba integrada por al menos cuatro hombres, aunque no descartan que hayan participado más personas en tareas de logística y apoyo. Por eso continúan los allanamientos y el análisis de teléfonos celulares para intentar identificar a los prófugos que todavía siguen en la calle.

El pesado prontuario de los dos detenidos

Juan Antonio Bonnefoi no es un desconocido para la Policía ni para la Justicia de Bariloche. Su apellido aparece desde hace años ligado a distintos hechos delictivos de alto impacto en la región. No sólo por él, también por sus hermanos. Sandro y Fabio de múltiples antecedentes y Diego, quien murió en un caso de gatillo fácil en 2011, por el que se levantó el Alto, quemaron la Comisaría y generó una tremenda represión.

Juan Antonio Bonnefoi reconoció que participó de la entradera en la que asesinaron al comerciante Elías Miguel

El hombre de 44 años, acumula antecedentes por robos agravados y otros episodios violentos. De hecho, al momento de quedar involucrado en la entradera fatal en la casa del comerciante Elías Miguel, llevaba colocada una tobillera electrónica y se encontraba en la etapa final de una condena judicial que terminaba en 10 días.

Entre los antecedentes más resonantes que arrastra figura una condena vinculada al millonario robo al Banco del Chubut en El Maitén, ocurrido en 2005, un golpe comando que sacudió a toda la Patagonia. Además, años más tarde volvió a quedar bajo la lupa judicial por una causa por privación ilegítima de la libertad y otros delitos vinculados a hechos violentos. En el ambiente policial barilochense, Bonnefoi es considerado un viejo conocido del mundo delictivo local. La última condena fue por robo en un comercio, a donde ingresó con un arma y se llevó la recaudación.

Franco Alí González, de 40 años, arrastra un pesado prontuario delictivo en la provincia de Chubut y era buscado por la Justicia desde febrero de este año, cuando no regresó de una salida transitoria y quedó oficialmente prófugo. Según fuentes judiciales, acumula condenas por robos agravados cometidos a mano armada, en poblado y en banda, además de antecedentes por violentas entraderas y fugas. Para los investigadores, integraba grupos criminales dedicados a asaltos comando en distintas ciudades patagónicas.

Franco Alí González, se mostró dolorido por el tiro en la cara y la formulación de cargos se postergó

Su nombre volvió a aparecer con fuerza tras el asesinato del comerciante Elías Miguel en Bariloche. González llegó baleado al Hospital Zonal pocas horas después de la entradera fatal, con un disparo en el rostro que, según la principal hipótesis investigativa, habría recibido durante el feroz tiroteo con la víctima dentro de la vivienda. Ese detalle terminó siendo clave para identificarlo y descubrir que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia chubutense.

Además, los antecedentes de González incluyen fugas anteriores y causas vinculadas a bandas organizadas que actuaban con extrema violencia. Fuentes policiales lo relacionan con asaltos donde las víctimas eran reducidas, maniatadas y amenazadas para obtener dinero y objetos de valor. Ahora, permanece bajo custodia mientras la Justicia intenta determinar el grado de participación que tuvo en la sangrienta entradera que terminó con la muerte del “Turco” Miguel.

Los invstigadores están tras los pasos de los otros dos delincuentes que ingresaron a la vivienda de Miguel. Hay registros de video del momento en el que ingresan a la casa y momentos anteriores, cuando pasan en varios vehículos por calles cercanas.