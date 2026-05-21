El segundo detenido por el brutal crimen del comerciante barilochense Elías Miguel, asesinado durante una violenta entradera en su casa el pasado domingo, es el conocido delincuente local Juan Antonio Bonnefoi, de 44 años. Además de un apellido conocidísimo en el mundo del hampa, en particular tiene un largo y pesado prontuario criminal, estuvo preso por el histórico robo al Banco del Chubut de El Maitén y su última condena fue por robar dinero en un local comercial bajo amenaza de arma de fuego y agotaba su pena en apenas 10 días. Quedó comprometido en el homicidio después de que la tobillera electrónica que llevaba lo ubicara dentro de la vivienda durante el feroz asalto.

La detención se concretó el martes por la noche y provocó un fuerte impacto en Bariloche, porque Bonnefoi no es un desconocido para el ambiente policial y judicial. Su nombre arrastra años de expedientes, condenas y hechos violentos que lo convirtieron en uno de los delincuentes más temidos de la región cordillerana.

Además, el dato que terminó de hundirlo fue casi irónico: estaba a punto de recuperar completamente la libertad y gozaba del beneficio de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, la tecnología terminó jugándole en contra. Los investigadores confirmaron que la señal emitida por la tobillera lo posicionó dentro de la casa de Elías Miguel en el horario exacto en el que se produjo la entradera.

Según reconstruyó la investigación, el domingo pasado Bonnefoi ingresó a la vivienda junto a otros tres delincuentes con la intención de llevarse una cifra millonaria. Se calcula que dentro de la propiedad había alrededor de 30 millones de pesos en efectivo. Pero el golpe salió mal.

El comerciante se resistió y se produjo un salvaje tiroteo dentro de la casa. En medio de la balacera, uno de los asaltantes recibió un disparo en el rostro. Se trata de Franco Alí González, un peligroso prófugo de la Justicia de Chubut que también integraría la banda.

¿Quién es Juan Antonio Bonnefoi?

El antecedente más resonante de su carrera criminal ocurrió el 22 de mayo de 2005, cuando participó del espectacular asalto a la sucursal del Banco del Chubut en El Maitén. Aquel golpe conmocionó por el nivel de organización y violencia desplegada por la banda.

Dos años más tarde, en junio de 2007, la Justicia de Chubut lo condenó a 16 años de prisión. En ese mismo juicio también fueron sentenciados Roberto Soto, a 10 años, y Jorge Luis Campos, a 9. Desde entonces, Bonnefoi quedó marcado como un delincuente de alto perfil dentro del mundo criminal de la región.

Pero los problemas judiciales siguieron acumulándose. En 2017 apareció nuevamente involucrado en una causa grave en El Bolsón, donde fue imputado por la privación ilegítima de la libertad de una mujer. Según la acusación, la trasladó en un Renault Mégane muy particular, fácilmente reconocible por un dibujo en el capot. De esta causa salió sobreseído por un acuerdo entre partes.

Por si fuera poco, mientras permanecía detenido también quedó mencionado en un escándalo dentro del Servicio Penitenciario rionegrino. Un agente de la cárcel de Roca fue cesanteado luego de comprobarse que le vendía drogas dentro del penal. En esa investigación aparecieron transferencias electrónicas realizadas por Bonnefoi a la billetera virtual del uniformado.

Al momento de su nueva detención, Bonnefoi estaba cumpliendo una condena de tres años de prisión efectiva por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse y robo simple en grado de tentativa, en concurso real. Además, había sido declarado reincidente. La pena se agotaba en 10 días.

En aquel momento ingresó a un comercio y exigió que le entreguen dinero. Como la persona que estaba a cargo no lo hizo, Bonnefoi regresó junto con su hijo al Fiat Siena en el que se movilizaba. Agarró un arma de fuego y regresó al comercio bajo la amenaza "dame la plata o te meto un tiro en la pierna" y se llevó 10 mil pesos. Fue declarado reincidente y se le unificó las penas con otras anteriores.

Se espera que hoy llegue esposado a la audiencia de formulación de cargos, donde se conocerá la teoría fiscal sobre el crimen del comerciante.