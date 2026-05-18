La investigación por el brutal asesinato del comerciante Miguel Elías empezó a mostrar en las últimas horas detalles escalofriantes sobre cómo actuó la banda y quién es uno de los delincuentes que participó del ataque que conmocionó a Bariloche. Se trata de un prófugo de la Justicia de Chubut, que gozaba de salidas transitorias, hasta que en febrero no regresó. El sospechoso ingresó al hospital zonal con una herida de arma de fuego en la cara, que sería el resultado del enfrentamiento a tiros con la víctima.

Se supo que cerca de la medianoche, Franco Alí González, de 40 años llegó herido de bala a la guardia del Hospital Zonal. Tenía un disparo en el rostro y el personal médico alertó de inmediato a la Policía. Pocos minutos después llegó una comisión policial que lo mantiene custodiado. Le tomaron las huellas digitales que al ser cargadas en el sistema arrojó que registra un pedido de captura vigente y antecedentes por robos agravados cometidos a mano armada, en poblado y en banda, por hechos ocurridos en Trelew.

Además, las fuentes judiciales confirmaron que González estaba prófugo desde el 15 de febrero de este año, luego de no regresar al establecimiento donde cumplía condena. También posee antecedentes por otras fugas y delitos violentos, un perfil que ahora lo ubica en el centro de la investigación por el crimen del dueño del mayorista.

Para los investigadores, la herida de bala en el rostro no sería casual. La sospecha es que fue el propio Miguel Elías quien alcanzó a dispararle en medio del feroz enfrentamiento dentro de la vivienda, cuando los delincuentes mantenían cautiva a la esposa del comerciante, a quien le exigían que entregue dinero en efectivo..

Elías Miguel, el comerciante que se enfretó a tiros con los delincuentes y fue asesinado de un disparo en el abdomen

Según la reconstrucción que manejan los pesquisas, la banda actuó con un nivel de violencia y coordinación pocas veces visto en la ciudad. Todo comenzó cerca de las 20:30 de ayer, cuando al menos cuatro delincuentes llegaron hasta la propiedad ubicada sobre calle Albarracín, casi esquina Sarmiento.

Sin embargo, los atacantes no habrían ingresado directamente por el frente. De acuerdo con las primeras pericias, primero accedieron por el sector de un lavadero de autos ubicado en Rivadavia 681. Desde allí lograron desplazarse hasta la vivienda del comerciante sin ser advertidos. Ese detalle es considerado clave por los investigadores, porque demuestra que los delincuentes conocían perfectamente el lugar y habían estudiado previamente la zona. La principal hipótesis es que contaron con apoyo local y datos precisos sobre la rutina de la víctima.

Una vez en la casa, la banda irrumpió con una violencia extrema. Utilizaron un pesado objeto metálico recubierto con cemento para destruir la puerta principal prácticamente a golpes. La escena, según describieron fuentes ligadas a la investigación, parecía la de un operativo comando.

Después de entrar, redujeron a la esposa de Elías y la encerraron en una habitación. Luego fueron directamente hacia el comerciante, lo que reforzó todavía más la sospecha de que sabían exactamente dónde estaba y cómo moverse dentro de la propiedad.

En ese momento se produjo el tiroteo que terminó en tragedia. Elías intentó defenderse con un arma de fuego y logró herir a uno de los asaltantes, aunque segundos después recibió el disparo mortal en el abdomen que terminó con su vida.

Ahora, mientras Franco Ali González permanece demorado y bajo custodia policial, los investigadores intentan identificar al resto de los integrantes de la banda. Tampoco descartan nuevas detenciones en las próximas horas, especialmente sobre personas ligadas a la víctima que podrían haber aportado información para concretar el golpe.