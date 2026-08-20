Un conductor borracho protagonizó un violento choque durante la madrugada en Roca: perdió el control de una Haval H6, se estrelló primero contra un poste de luz y terminó entre un domicilio y un árbol. Cuando Seguridad Vial le realizó el test de alcoholemia, el resultado fue contundente: 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre.

El episodio ocurrió en la zona de Damas Patricias y Alsina, donde una persona llamó al 911 RN Emergencias y solicitó la presencia de personal policial por un vehículo que había protagonizado un choque. Al arribar, los efectivos encontraron una Haval H6 ProHEV de color gris, en una posición que dejaba en evidencia la violencia del impacto.

Según consta en el informe policial, por circunstancias que todavía debían establecerse, el conductor chocó inicialmente contra un poste de luz. Sin embargo, el recorrido no terminó allí: tras el primer impacto, el vehículo continuó hasta quedar atrapado entre el domicilio ubicado en Alsina 2497 y un árbol.

Pese al fuerte impacto, manifestó al personal que no requería asistencia médica, por lo que no fue informado el traslado a un hospital ni la existencia de personas lesionadas.

Pero el dato que terminó por convertir el siniestro en un episodio todavía más llamativo apareció cuando intervino el Cuerpo de Seguridad Vial. Los agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia y el resultado fue de 1,67 g/l de alcohol en sangre, una cifra que expuso el elevado nivel de alcohol que presentaba el conductor al momento del procedimiento.

Así, mientras todavía se intentaba determinar con precisión cómo se produjo el choque, la alcoholemia pasó a convertirse en uno de los principales datos del procedimiento.

Finalmente, tomó intervención la fiscal de turno, quien impartió las directivas correspondientes y dispuso que no se produjera emplazamiento. El procedimiento quedó de esta manera bajo intervención judicial, con el vehículo involucrado y el resultado positivo de alcoholemia como elementos centrales del caso.