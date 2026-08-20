Personal de la Comisaría 4° detuvo este miércoles por la tarde a una mujer de 39 años que intentó llevarse sin pagar una gran cantidad de productos de un supermercado situado sobre la calle Roca en Cipolletti. El episodio ocurrió cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en el comercio fueron alertados por empleados del lugar. La sospechosa había sido retenida tras intentar salir con mercadería sin abonar, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

Al arribar al establecimiento, los policías identificaron a la mujer y constataron que entre los elementos que habría intentado sustraer había productos alimenticios, artículos de limpieza y perfumería, herramientas, juguetes y otros productos. La diversidad de la mercadería llamó la atención de los investigadores, ya que se trataba de bienes de distintos rubros, lo que refuerza la hipótesis de un intento de hurto planificado.

La detenida fue trasladada a la sede policial, donde se dio intervención a la Fiscalía de turno, que ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes y la solicitud de antecedentes. El procedimiento es parte de las tareas de prevención que la Policía realiza en comercios de la ciudad, con el objetivo de reducir hechos de hurto y reforzar la seguridad en zonas de alta circulación.

Intentó llevarse productos de un supermercado

Fuentes oficiales remarcaron que este tipo de operativos buscan garantizar tranquilidad a comerciantes y clientes, en un contexto de creciente preocupación por episodios de hurto en supermercados y locales de gran concurrencia. La intervención permitió contener la situación sin que se produjeran incidentes mayores y derivó en la apertura de una causa judicial que continuará bajo la órbita de la Fiscalía.