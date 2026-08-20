Las cámaras del 911 RN Emergencias detectaron durante la madrugada a dos hombres que trasladaban un portón por las calles de Bariloche, en una escena que despertó sospechas de robo. La Policía los interceptó, los detuvo y trasladó el elemento a la comisaría para intentar establecer de dónde salió y quién sería su propietario.

Todo comenzó cerca de las 3 de la madrugada, cuando una operadora del sistema de videovigilancia observó una imagen que no pasó inadvertida. En la esquina de Sáenz Peña y La Paz aparecieron dos hombres caminando con un portón, como si se tratara de un objeto cualquiera, pese a que la escena resultaba difícil de explicar a esa hora.

Por eso, desde el centro de vigilancia se dio aviso a los efectivos de la Comisaría 28°, que se dirigieron hacia el sector. Los policías recorrieron la zona y finalmente encontraron a los dos hombres en Sáenz Peña al 2000, todavía junto al portón que había sido visto minutos antes por las cámaras.

Una vez interceptados, ambos fueron identificados y se realizaron consultas en el sistema policial. Según el informe, no tenían pedidos de captura ni requerimientos pendientes, aunque eso no alcanzó para despejar las dudas sobre el origen del portón que trasladaban durante la madrugada.

Entonces, los efectivos resolvieron detenerlos por averiguación de antecedentes. El portón también fue cargado y trasladado a la comisaría, donde quedó bajo resguardo mientras se intenta determinar si había sido sustraído de alguna vivienda, obra o propiedad de la zona.