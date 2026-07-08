Un borracho chocó contra un poste de hormigón y dejó sin luz a gran parte de Centenario

Un violento choque seguido de vuelco se registró durante la madrugada de este miércoles en Centenario, cuando un auto Volkswagen Virtus conducido por un hombre oriundo de Neuquén impactó contra un poste de hormigón en el Acceso Jaime de Nevares, a la altura de la curva del CPEM 1. El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 y provocó la destrucción total del frente del vehículo, además de arrancar de cuajo la columna de energía debido a la violencia del impacto.

El conductor, único ocupante del rodado, sufrió únicamente un corte en la frente y fue asistido en el lugar por personal del Hospital Natalio Burd, que arribó en una ambulancia, según informó Centenario Digital. A pesar de la evaluación médica, el hombre se negó a ser trasladado al centro asistencial. De acuerdo con las primeras estimaciones, el vehículo circulaba a una velocidad considerable en un horario de escasa circulación.

El impacto dejó sin suministro eléctrico al Casco Viejo y a la zona de chacras. Foto: gentileza Centenario Digital.

Efectivos de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera realizaron las actuaciones correspondientes y practicaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado arrojó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Los investigadores consideran que el estado de ebriedad fue un factor determinante en la pérdida de control del vehículo y su posterior salida de la calzada.

Como consecuencia del impacto, el alimentador 3 del sistema eléctrico salió de servicio, dejando sin suministro a gran parte del Casco Viejo y la zona de chacras de Centenario. También quedaron afectados sectores de las calles Belgrano, Islas Malvinas, Ingeniero Ballester y la ex Ruta 234 hasta calle Rural 9. Bomberos Voluntarios trabajaron en la desconexión de la batería del vehículo y coordinaron las tareas con personal del EPEN para retirar el automóvil y comenzar la reparación de la infraestructura dañada con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico.