Un Fiat Palio terminó dentro del canal principal de riego de Centenario durante la madrugada de este domingo, luego de que su conductor pasara de largo en un puente y cayera al cauce.

El hecho ocurrió pocos minutos antes de las 3 en el sector de la ex Ruta 234 y calle Rural 8. Una cámara de seguridad registró la secuencia completa y mostró que el vehículo no circulaba a gran velocidad, aunque el conductor no logró ingresar al puente y continuó su marcha hasta precipitarse al canal.

El automóvil cayó de punta sobre un tramo cementado que actualmente se encuentra sin agua debido a la finalización de la temporada de riego.

Tras el impacto, el conductor logró salir por sus propios medios y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, no sufrió heridas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, testigos indicaron que habría presentado algunos indicios compatibles con un posible consumo de bebidas alcohólicas.

El vehículo permaneció varias horas dentro del canal y recién durante la tarde fue retirado por una grúa particular. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.