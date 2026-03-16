Un conductor de 28 años protagonizó una peligrosa fuga en Cipolletti, cuando escapó de la Policía a bordo de una camioneta sin patente, manejó borracho, se metió en contramano en la rotonda de las rutas 22 y 151 y obligó a una persecución por una ruta nacional que pudo haber terminado en tragedia. Finalmente pudo ser detenido gracias al seguimiento en tiempo real por las cámaras del Sistema Integral de Prevención del Delito.

Todo empezó a las 7:08, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial detectó una Chevrolet S-10 gris sin chapa patente circulando por la zona de la Ruta 22. Ante la presencia policial, el conductor decidió acelerar y escapar, iniciando una huida que rápidamente se volvió un riesgo para cualquiera que estuviera transitando por el lugar.

Mientras el móvil policial comenzaba la persecución, desde el Centro de Monitoreo del 911 siguieron el recorrido a través de las cámaras urbanas. Las imágenes captaron en segundos la maniobra que encendió todas las alarmas: el conductor se metió en contramano en la rotonda que conecta las rutas 22 y 151, uno de los cruces más transitados del Alto Valle.

A partir de ese momento, la fuga siguió por Ruta 151 hacia el norte, con la camioneta avanzando a velocidad mientras un patrullero intentaba alcanzarla. Las cámaras del sistema de prevención del delito fueron registrando el paso del vehículo a lo largo del corredor vial, una secuencia que mostraba cómo el conductor seguía escapando sin medir las consecuencias.

Minuto a minuto, el seguimiento permitió ubicar nuevamente a la camioneta en distintos puntos de la ruta. Finalmente, las imágenes la detectaron en las inmediaciones de la rotonda del Tercer Puente, donde los efectivos lograron interceptarla y poner fin a la persecución que había comenzado apenas un par de minutos antes.

Cuando la situación quedó bajo control, apareció el dato que terminaba de explicar la escena: el conductor, un hombre de 28 años, estaba borracho. El test de alcoholemia confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol mientras realizaba maniobras que podrían haber provocado un choque frontal en plena ruta nacional.

El resultado fue inevitable. El hombre terminó demorado por atentado y resistencia a la autoridad, mientras que la camioneta quedó secuestrada y fue trasladada a la base del Cuerpo de Seguridad Vial.