El choque frontal ocurrido esta madrugada de domingo en Ruta 22, en Cervantes, terminó con la vida de un motociclista de 23 años que cumplía funciones en la Policía de Río Negro. El joven se dirigía a trabajar desde Huergo hacia Cinco Saltos.

Fue identificado como Ángel Lautaro Monsalve, un Oficial Subinspector que trabajaba en la Comisaría 43 de la localidad cincosaltense. Desde la institución expresaron sus condolencias a la familia y destacaron el pesar de sus colegas ante la pérdida del efectivo.

Tras conocer la noticia incluso el gobernador Alberto Weretilneck le dedicó unas palabras en sus redes sociales. "Acompañamos con respeto y dolor a su familia, a sus compañeros y a todos quienes compartieron con él su vocación de servicio", manifestó.

El hecho ocurrió alrededor de las 6. Monsalve viajaba en una motocicleta marca KTM, modelo 200 cc. Cuando las autoridades llegaron tras el aviso del siniestro, el joven se encontraba sin signos vitales en el lugar. El otro vehículo era un Volkswagen Gol Trend, conducido por Sánchez Daniel Alberto, de 47 años de edad, también de Ingeniero Huergo, quien circulaba acompañado por Mayor Richard Mauricio, de 40 años.

Según lo manifestado por el acompañante del rodado mayor, circulaban sentido cardinal oeste–este, y por motivos que se tratan de establecer, siendo materia de investigación, colisionan frontalmente. A raíz del siniestro, los dos ocupantes del vehículo mayor fueron trasladados para su asistencia médica.

Se le realizó test de alcoholemia al conductor del vehículo Volkswagen Gol Trend , arrojando resultado positivo de 2,06 g/l de alcohol en sangre.