El domingo comenzó con una nueva tragedia en la Ruta 22, a la altura de uno de los accesos a Allen. Dos personas murieron en un choque entre dos autos que se produjo en proximidades al puesto de la Policía de Seguridad Vial. Ocurrió durante la medianoche.

El incidente vial que está siendo investigado fue protagonizado entre Volkswagen Suran y un Gol. Los ocupantes de este último vehículo, un hombre que oriundo de Brasil, de unos 50 años y una mujer, fallecieron producto del impacto.

El otro matrimonio, que circulaba en la Suran, serían oriundos de Bahía Blanca y habrían sufrido solo lesiones.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro, integrantes de Defensa Civil municipal y personal de Salud trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas. También se sumó el equipo del Gabinete de Criminalística.

Según las primeras informaciones, el test de alcoholemia al conductor de la Suran dio negativo. El impacto fatal habría sido cuando el Volkswagen Gol, que circulaba en sentido Este-Oeste intentó adelantar a otro vehículo. En esa maniobra, invadió el carril contrario e impactó de frente contra la Suran.