En la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 1° de Viedma intervino tras un aviso del Río Negro Emergencias 911 que alertó sobre un vehículo caído al río Negro en la intersección de Costanera y San Luis. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok, semi sumergida en las aguas, junto a su conductor que ya había descendido del rodado por sus propios medios.

En el procedimiento participaron Bomberos Voluntarios y Agentes de Tránsito de la municipalidad de Viedma, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado positivo de 2,68 g/l. Con la colaboración de la Unidad 30, se realizaron maniobras para retirar la camioneta del río, tras lo cual se procedió al secuestro del vehículo.

El test de alcoholemia arrojó 2,68 g/l, muy por encima del límite permitido

El hombre, de 55 años, se mostró alterado, entorpeciendo el accionar policial y desoyendo reiteradas indicaciones. Ante esta situación, se dispuso su aprehensión y traslado hacia la dependencia policial. El Fiscal de turno, Francisco Marano fue anoticiado y ordenó que permanezca detenido por el delito de resistencia a la autoridad, con las diligencias de rigor correspondientes.

El operativo, que requirió coordinación entre distintas áreas de seguridad y emergencia, permitió controlar la situación y evitar mayores riesgos en la zona ribereña de la capital rionegrina. El hecho se suma a los procedimientos habituales de control de tránsito y seguridad que se intensifican en la Costanera de Viedma, especialmente durante la madrugada.