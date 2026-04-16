Un hombre de 49 años quedó detenido luego de un operativo policial que incluyó la persecución de una embarcación sobre el río Negro en Choele Choel. El procedimiento es parte de una investigación judicial por los delitos de presunto abigeato y atentado y resistencia a la autoridad.

La detención se produjo en la tarde de este miércoles, tras haber sido identificado previamente durante la fuga. En paralelo, se realizaron allanamientos con resultados diversos, se secuestró una la lancha utilizada para escapar y se requisó su interior, donde se hallaron cartuchos de distintos calibres y prendas con manchas similares a sangre.

El hecho que derivó en estas actuaciones comenzó el martes por la mañana, cuando un vecino alertó a la Brigada Rural sobre detonaciones de arma de fuego en la zona ribereña del campo Santa Celestina, sector Tragua–Tragua, jurisdicción de Choele Choel. Con la colaboración de un productor rural, que facilitó una embarcación, los efectivos ingresaron al río y detectaron una lancha con dos hombres que navegaban aguas arriba, desde Pomona hacia Choele Choel.

Al intentar interceptarlos, los ocupantes desoyeron la voz de alto y habrían intentado embestir al personal policial, lo que dio inicio a una persecución río arriba. Simultáneamente, la comisaría 8va montó un operativo con controles en puntos estratégicos como la bajada de lanchas de Isla 92 y el sector de bombas de agua del Departamento Provincial de Aguas, cercano al puente carretero.

Kilómetros más adelante, la fuerza especial halló la lancha abandonada en el sector conocido como “La Rinconada”. Aunque los sospechosos lograron escapar, uno de ellos fue identificado y finalmente detenido este miércoles. Durante la huida, los individuos se deshicieron de parte de la carne que transportaban, arrojándola al río.

En una isla cercana se encontraron bolsas con restos que serían de origen animal, lo que refuerza la hipótesis de abigeato. La fiscal de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y convocó a un veterinario para determinar el origen de la carne, el tipo de animal y su estado sanitario.

Las medidas adoptadas permitieron avanzar en el desbaratamiento de esta presunta “banda de los ríos” que operaba en la región, generando preocupación en productores y vecinos. La investigación continúa bajo la órbita judicial, con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos y determinar responsabilidades.