La defensa del anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse pidió su absolución en la audiencia de impugnación por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el nene de 4 años que murió durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII del Roca, y aseguró que la condena se basó en un hecho distinto al discutido en el juicio y sin pruebas firmes de que el desenlace pudiera haberse evitado.

El planteo fue directo al hueso. El abogado Juan Ignacio Scianca cuestionó la sentencia que declaró culpable al médico por homicidio culposo y apuntó a lo que considera un error clave: "Se vulneró el principio de congruencia", dijo. En otras palabras, sostuvo que a su defendido lo condenaron por algo que no fue exactamente lo que se debatió en el juicio.

Y ahí está el punto más caliente. Según la defensa, la acusación original hablaba de una secuencia concreta: un supuesto bache en los registros, una taquicardia y una posterior falta de oxígeno. Pero el fallo terminó apoyándose en otros elementos: el taponamiento del tubo endotraqueal, el monitor y el control clínico del paciente. Para Scianca, ese cambio no es menor: "No se puede condenar por una culpa genérica", insistió.

Además, el abogado puso en duda la prueba. Remarcó que nunca se pudo establecer con claridad cuánto tiempo estuvo apagado el monitor, un dato clave para sostener que hubo una desatención prolongada. Sin esa precisión, la defensa asegura que la condena pierde sustento.

En paralelo, también atacó uno de los pilares del fallo: el taponamiento del tubo. Según su versión, fue un evento súbito, imposible de prever. Es decir, algo que no se podía anticipar ni evitar, lo que debilita la idea de negligencia.

En esa misma línea, Scianca fue más allá y apuntó contra lo que se conoce como “nexo de evitabilidad”. Traducido: la posibilidad real de haber evitado la muerte. Para la defensa, afirmar que una reacción más rápida hubiera salvado a Valentín es, lisa y llanamente, una conjetura sin respaldo firme.

Tampoco dejaron pasar el reproche sobre la falta de control clínico directo durante la cirugía. Según plantearon, en ese contexto no era posible realizar ese tipo de verificación como lo describe la sentencia.

Con ese escenario, la defensa jugó fuerte. Primero pidió la absolución. Pero además dejó planteadas alternativas: la nulidad del fallo o, en su defecto, una reducción de la pena al mínimo y que la inhabilitación quede limitada al ámbito pediátrico.

Como parte de la estrategia, también sumaron atenuantes: la trayectoria del anestesiólogo, la ausencia de antecedentes y el impacto personal del caso. “Dejó de trabajar desde que todo esto se hizo público”, remarcaron.

Pero mientras la defensa intenta dar vuelta la historia, el caso sigue golpeando fuerte. En la audiencia estuvieron los padres de Valentín, que volvieron a escuchar cómo se discuten detalles técnicos sobre lo que pasó en el quirófano. El médico, en tanto, participó de manera remota.

Porque lo que está en juego no es menor. Valentín Mercado Toledo tenía 4 años. Había ingresado a una clínica privada de General Roca para una cirugía programada. Era una intervención que, en principio, no implicaba riesgos extremos. Sin embargo, todo se descontroló.

Durante la operación, el nene sufrió una falta de oxígeno. Ese episodio le provocó un daño neurológico irreversible. Después vino lo peor: la muerte.

En el juicio, la Justicia fue clara: no fue una fatalidad. Hubo negligencia en el control y monitoreo del paciente. Esa conclusión fue la que derivó en la condena contra Atencio Krausse.

Ahora, todo vuelve a ponerse en discusión. El tribunal de impugnación deberá decidir si confirma esa condena, si la modifica o si hace lugar al planteo de la defensa.