Una mañana accidentada se vivió este jueves en la ciudad de Neuquén, cuando un colectivo de la línea 3 del Cole y una camioneta Ford Ranger protagonizaron un fuerte choque en una intersección de la zona del barrio Rincón de Emilio, a metros de la Plaza de las Banderas. Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad, aunque el episodio generó preocupación debido a que el conductor de la camioneta se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:20, en el sector del derivador ubicado a la salida de Plaza de las Banderas, en dirección al barrio Rincón de Emilio, en inmediaciones de la calle Favaloro, según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana.

La camioneta sufrió daños en el capó y en el lateral. El acompañante golpeó el parabrisas, sin requerir asistencia. Foto: Mejor Informado.

El colectivo circulaba con pasajeros hacia el barrio. Al mismo tiempo, por la calle Riavitz, que atraviesa Favaloro, avanzaba una Ford Ranger. Por causas que son materia de investigación, ninguno de los dos vehículos logró frenar a tiempo y la camioneta impactó contra el colectivo a la altura de la puerta del medio.

El choque provocó importantes daños materiales. En las imágenes tomadas en el lugar pueden observarse los efectos del impacto sobre el lateral del colectivo, además de numerosos vidrios desparramados sobre la calzada.

El colectivo recibió un fuerte impacto a la altura de la puerta del medio, con vidrios desparramados. Foto: Mejor Informado.

En tanto, la camioneta sufrió daños principalmente en la zona del capó y en el sector del acompañante. La persona que viajaba como acompañante se golpeó contra el parabrisas, aunque no necesitó asistencia médica.

Pese a la violencia del impacto, ninguno de los pasajeros del colectivo resultó herido, una circunstancia que llevó alivio entre quienes se encontraban en el lugar.

El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia con un resultado de 2,21. Foto: Mejor Informado.

La situación generó especial preocupación por el resultado del test de alcoholemia realizado al conductor de la Ford Ranger, que arrojó 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, un resultado positivo y elevado.