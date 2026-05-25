Un ciudadano argentino fue detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas sobre un niño afrodescendiente de siete años durante un recorrido turístico en tren.

El hecho ocurrió en el estado de Minas Gerais, a bordo del tren Maria Fumaça, una formación turística que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes.Según la denuncia presentada por la familia del menor, el hombre tomó fotografías y grabó videos del niño mientras viajaba sentado frente a él.

Posteriormente, habría enviado esas imágenes mediante WhatsApp acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados a la esclavitud.

El acusado fue identificado como Eduardo Ignacio, de 63 años, y quedó detenido por disposición de la Policía Militar brasileña. De acuerdo con medios brasileños, la situación fue advertida por otros pasajeros que observaron la conducta del turista y alertaron a la madre del niño.

La mujer confrontó al hombre dentro del tren y, según trascendió, pudo acceder a los mensajes que había enviado desde su teléfono celular.

Luego de la denuncia, efectivos policiales interceptaron al sospechoso y lo trasladaron a una comisaría regional donde permanece a disposición de la Justicia brasileña. El caso tuvo amplia repercusión pública en Brasil debido al contenido de las conversaciones encontradas en el teléfono del acusado.

Las autoridades investigan ahora si el hecho configura delitos vinculados a discriminación racial e injuria racial según la legislación brasileña.