Un argentino de 67 años fue detenido en Brasil acusado de racismo tras insultar a una mujer en un comercio de Río de Janeiro. El hecho ocurrió en plena fila de una caja en la zona de Copacabana y terminó con el hombre en prisión preventiva. El acusado, identificado como José Luis Haile, terminó con una denuncia por injuria racial.

Según consta en la causa, la víctima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora, estaba esperando en una caja del supermercado que aún no había comenzado a operar. Durante esos minutos, el hombre empezó a quejarse por la demora y la situación escaló rápidamente. Cuando la mujer intervino para explicar lo que pasaba, el acusado reaccionó con insultos racistas, repitiendo una expresión discriminatoria en dos oportunidades.

La escena fue presenciada por otro argentino que se encontraba en el lugar, quien alertó a efectivos de seguridad. Minutos después, agentes lo detuvieron y lo trasladaron a la Policía Civil de Río de Janeiro, donde quedó imputado.

A diferencia de otros casos recientes, Haile no estaba de paso: vive en Brasil desde hace dos años y cuenta con residencia, un dato clave que influyó en su situación judicial. Por ese motivo, fue derivado directamente a una unidad penitenciaria del barrio de Benfica, donde permanece detenido.

La Justicia brasileña avanzó rápidamente y convirtió su detención en prisión preventiva, en el marco de una legislación más estricta que rige desde 2023. Desde entonces, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, lo que implica penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de fianza en instancia policial.