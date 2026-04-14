Desde la EPET 1 de Cutral Co, padres han manifestado su preocupación por una inscripción en las paredes del baño de hombres. Tras los últimos hechos de violencia en distintas escuelas del país, uno incluso que tuvo una víctima fatal, todas las alarmas se han encendido en Neuquén.

Según compartió La Voz del Neuquén, la inscripción dice: "Jueves 16/04 tiroteo. Los voy a matar a todos", escrito en los mosaicos del colegio Técnico de Cutral Co.

La situación se expuso en diversas redes sociales. El grupo de padres de la EPET se refirió al hecho: "Sería bueno que hablen con sus hijos ... es alarmante este tipo de carteles !!!".

Tras enterarse, el medio indicó que las autoridades escolares tomarán sus recaudos ante una situación de amenaza potencial contra los alumnos y personal docente de la escuela. Aunque no se sabe si es una broma de mal gusto o algo real, las acciones preventivas deben tomarse igual.

En las últimas semanas han registrado hechos similares en todo el país, incluso algunos ataques llegaron a concretarse con armas reales o armas de aire comprimido.

El reciente caso en San Cristóbal

En el caso del tiroteo en la escuela de Santa Fe, donde murió un joven de 13 años, las clases volverán a retomarse este miércoles 15, tras semanas sin actividad. Frente a estas situaciones, la escuela determinó un cronograma con retorno diferenciado según cada nivel educativo, con foco en espacios de diálogo, contención y reconstrucción del vínculo escolar.

La causa por la muerte de Ian Cabrera continúa en investigación bajo la órbita judicial de Santa Fe. El hecho ocurrió dentro del establecimiento educativo y derivó en la suspensión total de las actividades escolares.

La reapertura se da en un contexto de seguimiento institucional y judicial, con medidas orientadas a garantizar condiciones adecuadas para la comunidad educativa.