Un turista argentino fue víctima de un violento robo el lunes por la noche en Barra da Tijuca, una zona ubicada al oeste de Río de Janeiro, Brasil. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por las autoridades locales.

Según se observa en las imágenes, tres motochorros que circulaban en dos motocicletas interceptaron a la víctima mientras caminaba por la vía pública.

Cómo fue el asalto

Los delincuentes abordaron al hombre de manera repentina y le sustrajeron sus pertenencias. Durante el robo, dos de los atacantes lo derribaron y comenzaron a golpearlo con patadas en la espalda y la cabeza.

En medio de la agresión, uno de los asaltantes le propinó un golpe en la cabeza que provocó que la víctima perdiera el conocimiento y quedara tendida en el suelo.

Mientras el turista permanecía inmóvil, un tercer delincuente revisó sus pertenencias. Tras concretar el robo, los tres agresores escaparon rápidamente en las motocicletas.

Investigación en curso

A pesar de la gravedad del hecho y de la existencia de registros audiovisuales, medios locales indicaron que la víctima no realizó la denuncia formal en una comisaría.

Por su parte, la policía de Río de Janeiro inició un operativo para identificar y detener a los responsables del ataque. Hasta el momento, no se reportaron detenciones vinculadas al caso.