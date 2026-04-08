Una mujer fue secuestrada mientras regresaba a su casa en la ciudad jujeña de Perico, fue abusada sexualmente y luego prendida fuego. Permanece internada en estado crítico en el hospital Pablo Soria, con asistencia respiratoria mecánica.

El ataque ocurrió durante la noche del 1 de abril, en la intersección de avenida La Bandera y Zegada. Según la reconstrucción, la víctima —identificada como Marisol García— fue interceptada, subida a un auto y trasladada hacia una zona rural. Una vez en el lugar, fue golpeada brutalmente hasta perder el conocimiento y, de acuerdo con los investigadores, en ese estado fue abusada sexualmente. Cuando recuperó la conciencia, la secuencia de violencia continuó: su cuerpo estaba en llamas. A pesar de las graves heridas, logró sofocar el fuego y pedir ayuda.

La mujer presenta quemaduras en el torso y las extremidades, además de politraumatismos. Sigue en coma inducido y no pudo declarar, mientras su familia expresó preocupación por su evolución.

La causa es investigada como un intento de femicidio por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. La fiscal, Romina Núñez, imputó a un hombre de 36 años por el delito de homicidio agravado por violencia de género en grado de tentativa y aseguró que no existía vínculo previo entre ambos.

El juez de control, Cristian Molina, dictó prisión preventiva por 120 días, el plazo máximo previsto, mientras avanza la investigación. En este contexto, el sospechoso fue detenido tras allanamientos en la localidad de Pampa Blanca, donde se secuestraron un vehículo, un celular y prendas de vestir que serán peritadas.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad y los dispositivos incautados para reconstruir el hecho y determinar si hubo otros involucrados.

La familia de la víctima convocó a una marcha en San Pedro de Jujuy para exigir justicia y que se incorporen todos los agravantes posibles en la causa.