Un adolescente de 17 años fue retirado por la policía luego de que se detectara que llevaba un arma de fuego en su mochila dentro de un colegio de la capital de Tucumán. La situación generó preocupación y obligó a activar los protocolos de seguridad dentro de la institución.

Todo se conoció cuando albañiles que realizaban tareas en el predio advirtieron una situación extraña y dieron aviso a las autoridades del establecimiento. A partir de ese momento, el personal actuó rápidamente para resguardar a los estudiantes.

El joven asistía a cuarto año y se encontraba en el aula al momento en que se tomó intervención. Sus compañeros fueron retirados del lugar como medida preventiva, mientras se avanzaba con la verificación de lo ocurrido.

El operativo permitió retirar el arma sin incidentes

Tras el llamado al sistema de seguridad, efectivos de la Policía de Tucumán ingresaron al colegio y procedieron a controlar la situación. En la mochila del estudiante encontraron un arma de fuego con seis balas.

El procedimiento se desarrolló sin que se registraran personas heridas. Luego del hallazgo, se dio intervención a la familia del menor, que se presentó en el lugar.

Según las primeras versiones, el arma habría sido entregada por un familiar, aunque todavía no está claro el motivo. Ese punto forma parte de la investigación que se abrió para esclarecer el origen y las circunstancias del episodio.