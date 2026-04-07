Un nuevo choque reavivó la preocupación por una esquina clave del barrio Villa Farrel, en Neuquén capital. Ocurrió en la intersección de Alderete y Amancay durante la tarde de este martes, y dejó como saldo a una joven con lesiones en el rostro.

El impacto involucró a una camioneta Ford blanca y un automóvil Volkswagen azul. Según relataron testigos, la camioneta circulaba por Amancay e intentaba doblar hacia la derecha cuando se produjo la colisión con el otro vehículo, que circulaba por Alderete

Como consecuencia, una joven que viajaba como acompañante sufrió un golpe en la cabeza y cerca de uno de sus ojos. Tras el choque se solicitó la presencia del sistema de emergencias. La joven fue atendida en el lugar y luego trasladada en una ambulancia del SIEN para una mejor evaluación.

De acuerdo a la declaración de algunos transeúntes que vieron el choque, la acompañante no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto, lo que habría influido en las lesiones que presentó.

Vecinos advierten por la velocidad en una esquina con antecedentes

Quienes viven en el sector señalaron que no se trata de un caso aislado. La esquina de Alderete y Amancay suele registrar choques con frecuencia, en parte por la velocidad con la que circulan algunos vehículos sobre esa arteria.

El incidente vial volvió a reflotar el reclamo de un refuerzo para las medidas de prevención en esa zona del este neuquino, donde el tránsito intenso en hora pico y la falta de control generan situaciones de riesgo de manera recurrente.